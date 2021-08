Ste videli, kakšno plačo in ugodnosti ponuja trgovec?

Iščejo prav vas? Hitro Hitro na povezavi poglejte, kaj ponuja trgovec, in ugotovite, ali iščejo prav vas.





Izvedeli smo namreč, da znani trgovec išče nove sodelavke in sodelavce za več svojih trgovin po Sloveniji, kandidati pa nemudoma prejmejo zaposlitev za nedoločen čas.Kot vemo, sodelavke in sodelavci v prodaji podjetja HOFER že vse od vstopa na slovenski trg prejemajo. Več kot fer plača, krajši delovni čas in takojšnja zaposlitev za nedoločen čas - vas zanima?Pri trgovcu zaposleni v prodaji za delov najvišjem plačilnem razredu prejme plačilo. Če pogledamo še podrobneje, to pomeni, da HOFERjeva prodajalka ali prodajalec za četrtino krajši delavnik prejme četrtino višje plačilo kot večina njihovih kolegov v trgovinski branži, ki delajo polni delovni čas. Prodajalke in prodajalci zav najvišjem plačilnem razredu prejmejo, s čimer njihovo plačilo slovensko minimalno plačo presega za karTrgovec je septembra 2020 uvedel izjemno novost na področju zaposlovanja; zaposlitveni model, o čemer smo pisali tudi na Slovenskih novicah . Novi zaposlitveni model združuje prednosti zaposlitve za polni delovni čas in hkrati ohranja krajšo delovno obveznost. To pomeni, da v povprečju sodelavke in sodelavci v prodaji in logistiki na teden delajo 10 ur manj, vseeno pa jim pripadajo vse socialne pravice polnega delovnega časa. Po uspešno zaključenem testnem obdobju so leta 2021 zaposlitev za polni delovni čas ponudili vsem zaposlenim v prodaji in logistiki, ki so pri podjetju aktivno vsaj dve leti, trenutno je v HOFER (po)polni delovni čas vključenih že več kot 1000 sodelavk in sodelavcev.• polni regres v višini 1700 evrov,• najvišje zakonsko določeno nadomestilo za prehrano (6,12 evra/dan),• maksimalno neobdavčeno povračilo stroškov za prevoz na delo (0,18 evra/km),• decembrsko izplačilo nagrade za poslovno uspešnost v znesku 240 evrov bruto,dodatno pa HOFER zaposlenim vplačuje tudi v drugi steber pokojninskega zavarovanja.Naročnik oglasne vsebine je HOFER