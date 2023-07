Ste videli, kako sta se objemala Kosorjeva in Pahor? (FOTO)

Na hrvaški strani mostu na mejnem prehodu Metlika-Jurovski Brod sta se ob desetletnici vstopa Hrvaške v EU danes srečala nekdanja hrvaška premierka Jadranka Kosor in nekdanji predsednik republike ter premier Borut Pahor. Ta je poudaril, da je Slovenija z deblokado hrvaškega vstopa v EU izbrala pot prijateljstva.

Pahor je v govoru spomnil, da je o vstopu Hrvaške v EU pravzaprav odločil slovenski narod, ki je na referendumu s potrebno večino po 18 letih sporov med državama odločil v prid hrvaškega vstopa v unijo.

Slovenci so namreč na referendumu leta 2010 podprli arbitražni sporazum o meji s Hrvaško, ki sta ga pol leta prej sklenila Pahor kot slovenski premier in Kosorjeva. V njem sta se dogovorila, da odprto mejno vprašanje preneseta pred arbitražno sodišče.

Slovenija je po sklenitvi sporazuma odpravila blokado pogajanj Hrvaške z EU in kasneje tudi ratificirala hrvaško pristopno pogodbo z unijo.

Slovensko ljudstvo je takrat izbralo »pot prijateljstva, dobrega sosedstva, pot iskrenih in dobrih odnosov med narodoma in državama«.

»Tega ne gre pozabiti. Mi, Slovenci, kot razlog za naš ponos. Pa tudi naši hrvaški prijatelji ne. Da bodo znali ceniti to odločitev, ki je bila sprejeta,« je povedal.

Kosorjeva spomnila na barvno usklajenost njene obleke in Pahorjeve kravate

Kosorjeva pa je orisala potek dogodkov pred nekaj več kot desetimi leti. Strinjala se je s Pahorjem, da so bili časi težki in da sta meddržavne spore uspela rešiti tudi po zaslugi njunega »medsebojnega in iskrenega prijateljstva«.

Najpomembnejši dosežek njunega sodelovanja pa je bil v tem, da sta si obe strani začeli zaupati, je poudarila.

Vsega doseženega sicer ne bi bilo, če s Pahorjem »ne bi prevzela težkega bremena«, je še menila ter spomnila na barvno usklajenost njene obleke in Pahorjeve kravate, ki je "sprostila vzdušje" ob njunem prvem srečanju.