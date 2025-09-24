Ste videli, kako sta se na nacionalki pregovarjala Mesec in Štefančič? (VIDEO)

Koalicijski poslanci so na četrtkovi izredni seji DZ napovedali podporo vladnemu predlogu pokojninske reforme, ki po njihovem mnenju omogoča dostojne pokojnine in vzdržnost pokojninske blagajne. V opoziciji pa opozarjajo na »drobni tisk«, saj se ob višanju odmernega odstotka in uvedbi zimskega dodatka med drugim predlaga podaljševanje referenčnega obdobja.

Na to temo je v ponedeljkovi oddaji Marcel spregovoril tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. »Mi smo naredili reformo, ki ne grize,« je poudaril in dodal, da so jo podprli sindikati, upokojenci, študentje, dijaki in mladinski svet ter delodajalci in podjetniki.

Kratek stik

Sta se pa tudi na neki točki z voditeljem Marcelom Štefančičem malce sporekla. »Ampak, še zdaj ne razumem, kakšno zvezo ima to, da živimo dlje, s tem, da se bodo pokojnine izračunavale na manj ugoden način. Saj bomo že delali dlje, upokojevali se bomo dve leti kasneje. Tudi pokojnine bodo zaradi tega daljšega referenčnega obdobja za izračun pokojninske osnove slej ko prej nižje. Ljudje bodo dobili za dve leti manj pokojnin, ker bodo delali dve leti dlje,« je dejal voditelj.

Mesec mu je odgovoril: »Ne!« A voditelj se ni dal: »Ja!« Mesec pa spet: »Ne!« A Štefančič je vztrajal: »Ja!«

Dogajanje si oglejte v spodnjem videu:

Mesec je sicer v drugi obravnavi predloga novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju na izredni seji DZ prejšnji teden sicer ponovno pojasnil, da je razlog za pokojninsko reformo staranje prebivalstva.

Spodnja meja za upokojitev se bo s 60 postopoma podaljšala na 62 let, zgornja meja pa s 65 na 67 let.