Ste videli, kako so vinske kleti odprle svoja vrata? (FOTO)

Čudovita vas Sovjak v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, ki se razprostira na šestih vinorodnih gričih med Prlekijo in Slovenskimi goricami, ima le okrog 300 prebivalcev. Enkrat na leto, praviloma v prvi polovici maja, ko občina praznuje, ob tem pa se spominjamo vstopa Slovenije v EU in osvoboditve izpod nemškega jarma, se njihovo število najmanj podvoji ali celo potroji. Takrat namreč Društvo vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric v sodelovanju s številnimi domačimi vinogradniki, ki živijo v tej vasici ali pa tam le obdelujejo svojo zemljo, pripravi tradicionalni pohod, znan kot Dan odprtih vinskih kleti in klüčaj Sovjak. Letos je bil že 24.

Posijalo sonce

Sovjak 2023 je organiziral lokalni viničar Anton Golnar, dogodek pa je povezovala Breda Žunič. Prva postaja je bila ob Golnarjevi klüčaji (kleti), kjer so se zbrali udeleženci. Kakor na vseh naslednjih postajah so jim postregli z vinsko kapljico in kulinaričnimi dobrotami, pri družini Golnar so pripravili tudi kulturni program. Prireditev so popestrili člani Godbe na pihala Sv. Jurij ob Ščavnici, sledila sta Trio slepega harmonikarja iz Kraljevcev ter mlada flavtistka. Premierno so predvajali himno sovjaških vinogradnikov, ki jo je spesnil, uglasbil in zapel Davorin Kurbos.

Prihodnje leto se veselijo 30. občinskega praznika in 25. prireditve Dan odprtih vrat vinskih kleti in klüčaj Sovjak.

Župan občine Sv. Jurij ob Ščavnici Andrej Vrzel je pozdravil in nagovoril udeležence: »Glejte, kako lepo vreme nam je naklonjeno; najlepšo vas Sovjak, kjer je zasajeno največ vinogradov v občini, je obsijalo sonce. Želim vam, da pohodniki uživate v lepi zeleni pokrajini in poskušate dobra vina in dobrote, ki vam jih ponujajo vinogradniki naše občine, pravzaprav iz Sovjaka. Veselim se že prihodnjega leta, ko bo 30. občinski praznik in že 25. prireditev Dan odprtih vinskih kleti in klüčaj Sovjak. Vsem udeležencem želim, da odnesejo dobre vtise iz te prelepe, gostoljubne vasice.« Pozdravila sta jih tudi gostitelj Golnar in vinska kraljica Društva vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric Taja Zupan.

24. pohod so organizirali.

Na koncu kulturnega dela je voditeljica Žuničeva v šaljivem tonu povabila udeležence k obisku drugih kleti. Omeniti velja, da je bilo srečanje vseslovensko, saj smo se lahko pogovarjali z obiskovalci iz Poljčan, Laporja, Lendave, Maribora, s Polzele, prišli so celo pohodniki iz Avstrije. Vsi so bili navdušeni nad pokrajino in prijetno prireditvijo, seveda pa tudi nad vrhunskimi vini in kulinariko.

Vsi se že veselijo jubileja prihodnje leto.

Domačih dobrot ni manjkalo.

Za živahno razpoloženje je poskrbel pester glasbeni program.