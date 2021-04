Ste videli, kako so jo zagodli Cerarju v Odmevih? (VIDEO)

V sinočnjih Odmevih je o politični situaciji v Sloveniji spregovoril tudi pravnik, nekdanji premier in ustanovitelj SMC. Po njegovih besedah dejstvo, da parlament vodi poslanec iz opozicije, pravno ni sporno, dokler se ne oblikuje druga večina, ki bi izvolila novega predsednika državnega zbora. S političnega vidika pa meni, da gre za nekoliko nenavaden pojav. Spregovoril je tudi o možnosti, da sevrne v poslanske klopi.Kasneje pa je bil del gledalcev poleg vsebine osredotočen tudi na nekaj drugega. Na cesti za Cerarjem se je naenkrat pojavilo večje število mimovozečih avtomobilov, ki so ga na trenutke skorajda preglasili (okoli sedme minute v spodnjem videu). To je opazila tudi voditeljica, ki mu je dejala: »Precej prometno je pri vas v Šentjurju pri Celju.« Cerar pa je opazko o prometu preslišal in nadaljeval s političnimi temami.