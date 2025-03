Ste videli, kako se je prvak opozicije brutalno znesel nad očetom znane aktivistke?

Kot je znano, sta si šef SDS Janez Janša in prva dama Inštituta 8. marec, Nika Kovač, pogosto v laseh. Rada se zapletata v besedne dvoboje prek družabnih omrežij in nikoli ne ostaneta drug drugemu kaj dolžna.

Prvak opozicije brutalno nad očeta znane aktivistke

No, tokrat pa je Janša očrnil Nikinega očeta. Miha Kovač je redni profesor na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V svoji uredniško-založniški karieri je bil odgovorni urednik Mladine, odgovorni urednik slovenske izdaje revije National Geographic, urednik in vodja splošnega založništva DZS ter glavni urednik založbe Mladinska knjiga.

Miha in Nika Kovač. FOTO: Leon Vidic, Delo

Janša je tako o njem zapisal:

»Miha Kovač. Tisti nekdanji urednik Mladine, ki je leta 1991 odkrito nasprotoval slovenski osamosvojitvi. Izdajalec interesov slovenskega naroda. Ne verjamete? Preberite njegove zapise iz tega usodnega časa. Polno je tega.«