Ste videli, kako oblečen je Rupar šel na protestni shod? (VIDEO)

Podporniki stranke Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober so se danes na Trgu republike v Ljubljani zbrali na 18. protestnem shodu. Zbrane so znova pozvali, da na nedeljskem referendumu o dodatku k pokojninam umetnikov glasujejo proti, kritični pa so bili tudi do predloga nove pokojninske reforme.

»Glasovali bomo proti, saj to ni zakon za ljudi, to je zakon samo za določeno peščico posameznikov,« je dejal podpredsednik in glavni regijski koordinator stranke Glas upokojencev Andrej Peterle.

O izzivih, s katerimi se zaradi nizkih pokojnin soočajo upokojenci, je spregovoril tudi predsednik stranke Glas upokojencev Pavel Rupar. Dejal je, da so v stranki pripravili zakon, ki bo po mnenju Ruparja popravil krivice upokojencev, ki so se med letoma 2012-2023 upokojevali z diskriminatornim odmernim odstotkom pokojnine 57,25 odstotka.

Za glasovanje proti na nedeljskem referendumu je pozval tudi solastnik in direktor medija Nova24TV Boris Tomašič. Prepričan je, da v nedeljo volivci ne bodo glasovali samo proti privilegijem in boljšim pokojninam za upokojence, ampak tudi proti vladi. »Gremo na referendum, gremo na protest, gremo na volitve in vrnimo normalno Slovenijo,« je pozval zbrane.

Pozivom o glasovanju proti nedeljskemu referendumu se je na shodu pridružil tudi poslanec SDS Zvone Černač.