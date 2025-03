Kranjska Gora je bila minuli konec tedna središče svetovnega alpskega smučanja. Kljub muhastemu vremenu so organizatorji izpeljali 64. Pokal Vitranc, ki pa ni bil le športni, temveč tudi družabni dogodek leta. Čeprav rezultati slovenskih tekmovalcev niso ogreli src navijačev, je za dobro vzdušje poskrbelo marsikaj drugega – od glasbenih nastopov do zvezdniškega obiska VIP-šotora. Vreme krojilo usodo, a tekma uspela Po lanski odpovedi zaradi neugodnih vremenskih razmer so se organizatorji letos še posebno potrudili, da bi tekmo spravili pod streho. In uspelo jim je! Sobotni veleslalom in nede...