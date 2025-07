Ste videli, kako jih je Kordiš napel Klakočar Zupančičevi? (VIDEO)

Kot je znano, je državni zbor s 44 glasovi za in sedmimi proti razveljavil sklep o razpisu referenduma o obrambnih izdatkih. Razveljavitev pomeni, da referenduma o dvigu obrambnih izdatkov, ki ga je predlagala Levica, ne bo. Posledično tudi ne bo referenduma o članstvu Slovenije v Natu, ki ga je napovedala Svoboda. Za razveljavitev so glasovali v Svobodi, poslanci iz vrst Demokratov in poslanca narodnosti. Proti razveljavitvi so glasovali Levica, samostojna poslanca Miha Kordiš in Mojca Šetinc Pašek ter poslanec SDS Jože Tanko.

In prav na izredni seji, kjer so poslanci odločili, da referendumov ne bo, je počilo med samostojnim poslancem Miho Kordišem in prvo damo DZ Urško Klakočar Zupančič.

Kordiš ji je namenil te besede: »In gospa predsednica Državnega zbora bi po treh letih na tistem stolu to lahko videla, ne pa da je šla najprej polemizirati z enim poslancem, pa z drugim poslancem. Da ne omenjam, da se to dogaja v kontekstu, ko se nas že poslanke in poslance že tri leta obravnava kot male šolarje, kot da vsi nič ne vemo. Non stop se nam skače v razpravo, s postopki se mešetari. Toliko parlamentarne prakse, kolikor se je spremenilo v tem mandatu se prej v 30 letih ni. Lepo vas prosim, malo standarda vsaj za dostojen zaključek tega mandata,«.