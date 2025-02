Ste videli, kako je v DZ Jelka Godec izgubila živce? »Pa dobro, kaj tebi ni jasno?!« (VIDEO)

Poslanci odbora DZ za zdravstvo so na sredini seji razpravljali o predlogu sprememb zakona o omejevanju porabe alkohola. V SDS želijo s predlogom omogočiti prodajo alkohola na prireditvah in dogodkih v šolskih prostorih v času, ko tam ni pouka in obšolskih dejavnosti. Sejo so prekinili, nadaljevala se bo v petek.

Poslanci SDS so v svojih razpravah med drugim poudarjali, da predlog zakona nikakor ne bi omogočil točenja alkohola mladoletnim. Prav tako bi bilo točenje alkohola mogoče le na dogodkih oziroma prireditvah, ki v šolah potekajo takrat, ko ni pouka ali obšolskih dejavnosti. Iz vrst koalicije pa je bilo slišati opozorila, da bi s sprejetjem predlaganih zakonskih sprememb otrokom poslali napačno sporočilo.

»Pa dobro, kaj tebi ni jasno?!«

Za incident na odboru pa je poskrbela vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec. »Jaz se strinjam z vsemi povabljenimi, da je problem alkohol, da je treba pazit pri otrocih, v času šole ne. Ampak izpod mize vlečejo ... pa ne me 'farbat' no. Otroci hodijo pijani domov iz srednje šole. /.../ Ne pa iz teh prireditev, no. Ne bodo ob desetih zvečer hodili otroci pijani domov. /.../ Zatiskamo si oči z brezveznimi stvarmi,« je dejala in dodala: »Naš zakon govori samo o teh prireditvah, ki so v popoldanskem času, ki se ponavadi odvijajo v petek ali soboto zvečer, v nedeljo že skoraj ne, ker takrat takšnih prireditev ni.«

Nato pa jo je eden izmed koalicijskih poslancev očitno pošteno razjezil, saj je proti njim zavpila: »Pa dobro, pa kaj tebi ni jasno?!« Očitno ji je bilo v istem trenutku žal za izbruh, saj je nemudoma dodala: »Se opravičujem, se opravičujem, ampak resno se opravičujem.«

Dogajanje si oglejte v spodnjem posnetku: