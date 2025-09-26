Ste videli, kako je Tina Gaber Golob vesela te odločitve vlade svojega soproga?

Poročali smo že, da je vlada Roberta Goloba sprejela ukrep proti izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju, ki po besedah državne sekretarke na zunanjem ministrstvu Neve Grašič sledi že sprejetim ukrepom proti dvema izraelskima ministroma Itamarju Ben Gvirju in Bezalelu Smotriču. Vlada je julija oba razglasila za nezaželeni osebi.

Benjamin Netanjahu. FOTO: Pool Reuters Pictures

Državna sekretarka je ob tem poudarila, da sprejetje sklepa, da je Netanjahu pri nas »persona non grata« ne pomeni ukrepa proti izraelskemu ljudstvu, temveč pošilja jasno sporočilo vladi države Izrael, da Slovenija pričakuje dosledno spoštovanje odločitev mednarodnih sodišč in mednarodnega humanitarnega prava.

Tina Gaber Golob pozdravila odločitev vlade, Tanja Fajon zadržana

Ob tem se je oglasila tudi ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, ki je v Odmevih na TV Slovenija glede morebitnih povračilnih ukrepov zaradi razglasitve Netanjahuja za nezaželeno osebo dejala, da trenutno nima takih informacij. »Treba je biti pripravljen, pogovarjamo se tudi v Tel Avivu, diplomatski kanali so odprti tudi med različnimi državami v Izraelu,« je še dejala.

Tina Gaber Golob. Foto: Blaž Samec/Delo

Svoje je o odločitvi vlade svojega soproga povedala tudi Tina Gaber Golob:

»Prvi v EU, ki stojimo na pravi strani te SRAMOTNE zgodovine. Prvi v EU z embargom na orožje in prepovedjo vstopa za Netanjahuja.«