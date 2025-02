Ste videli, kako je Šarec dražil Romano Tomc? »Moj oči je močnejši kot tvoj oči«

Razkrite prakse policije, zmanjšanje proračunskih sredstev za Računsko sodišče in Državni svet ter kršitve poslovnika DZ kažejo na oslabljeno vladavino prava v Sloveniji, je v petek ocenil evroposlanec Matej Tonin (EPP/NSi). Na njegovo povabilo stanje vladavine prava v Sloveniji zdaj ocenjuje tudi evroposlanec Adrián Vázquez Lázara (EPP).

O njegovem obisku je tekla beseda tudi v petkovi oddaji 24ur zvečer, kjer sta bila gosta evroposlanca Romana Tomc (EPP/SDS) in Marjan Šarec (Renew/Svoboda). Šarec je že uvodoma v svojem značilnem slogu pripomnil, da ni bil prepričan, ali bo lahko prišel v oddajo. "Hvala za vabilo, sicer ste me sneli s kljuke," je dejal in dodal, da je imel nekaj obveznosti, poleg tega pa se mu zdi nenavadno, da "na petkov večer morijo ljudi s takšnimi zadevami."

»Moj oči je močnejši kot tvoj oči«

Gosta sta se dotaknila tudi obiska predstavnikov iz Bruslja v času zadnje vlade Janeza Janše, ko so preverjali stanje medijske svobode v Sloveniji. Pri tem je Šarec večkrat poudaril, da gre za obisk strankarske delegacije. »Politična situacija v Evropskem parlamentu je danes zelo drugačna kot v preteklosti. Vaša stranka ima 75 poslancev, naša pa 188,« je med drugim dejala Tomčeva.

Šarec ji je v šaljivem tonu odvrnil: »To je tako, kot je bilo včasih: 'Moj oči je močnejši kot tvoj oči, moj oči tvojega premaga' in tako naprej. To je čisto v tem slogu.« Pri tem pa niti evroposlanka ni mogla zadržati smeha.

Romana Tomc in Marjan Šarec. FOTO: Zaslonski Posnetek/pop Tv

Pogovoril se bo z različnimi posamezniki

Vazquez Lazara v Evropskem parlamentu deluje v okviru odbora za ustavne zadeve (AFCO) ter odbora za pravne zadeve (JURI). Je tudi poročevalec politične skupine EPP za mnenje o poročilu o pravni državi za leto 2024. V Sloveniji bo opravil pogovore s številnimi posamezniki, organizacijami in institucijami.

»Gre seveda za strankarski obisk. Vse, kar bom izvedel, bom kot poročevalec EPP vključil v dokument pred obravnavo v Evropskem parlamentu,« je pojasnil na petkovi novinarski konferenci.