Ste videli, kako je Rosvita Pesek pred kamero »privila« direktorja RTV?

V luči nedavnih protestov na javni televiziji, ki so dosegli vrelišče v ponedeljek, je bil gost v Odmevih direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough. Voditeljica Rosvita Pesek mu je zastavila serijo vprašanj v zvezi s stavko in pogajanji, ki potekajo med vodstvom in sindikati. Potekalo je že 12 krogov pogajanj, direktor se je izločil že po osmih krogih. Beseda je tekla tudi o spremembi programskih vsebin in ukinjanju številnih dolgoletnih oddaj ter rubrik. Grah Whatmough je pojasnil, da težko odgovarja na takšna vprašanja.

Spregovorila sta tudi o pritiskih na zaposlene. Grah je zatrdil, da pritiskov ni in da je tudi na pogajanjih odprl to vprašanj ter pozval navzoče, naj navedejo en samcat primer o pritisku. Rosvita je izpostavila primer, ko so enemu izmed voditeljev in uredniku dejali, če ne zmoreta pritiska, ki ga prinaša delovno mesto, naj se ju prerazporedi na drugo delovno mesto. Dejala je, da to razume kot pritisk. »Vendarle smo voditelji in uredniki obraz te hiše, in če nam nekdo to reče ... Mi vse zmoremo. Zmoremo tudi minuto pred oddajo uvrstiti prispevek!«

Rosvita Pesek in Andrej Grah Whatmough. FOTO: RTV Slovenija

Direktor je pojasnil, da tega navodila direktorja ni razumel kot pritisk, Rosvita pa je dodala: »Jaz mislim, da so moji kolegi to zelo drugače razumeli, kot ste vi pojasnili.«

Za konec pa je še potrdil, da se Studio City vrača na televizijske zaslone.