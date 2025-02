Ste videli, kako je počilo med SDS in NSi? »Janez, razumem tvojo slabo voljo ...«

Na družbenem omrežju X je znova završalo med poslanci SDS in NSi. Začelo se je z objavo poslanke Vide Čadonič Špelič, ki je povzela besede, izrečene v podkastu Tedenski safari: »Edini glas proti stampedu in valjarju Svobode je Nova Slovenija!«

Kmalu se je oglasil Janez Janša, ki je zapisal, da »tega valjarja že zdavnaj ne bi bilo več, če bi Nova Slovenija držala obljubo in prispevala podpise za preiskovalno komisijo DZ o korupciji v GENi.« Prvak SDS je dodal še: »Namesto tega si je NSi prisvojila obe nadzorni komisiji DZ in svobodnjakom 2 leti držala štango.«

»Razumem, Janez, tvojo slabo voljo in zakaj se bolj ukvarjaš z nami kot z Golobom. A vsaka pomlad je priložnost za nov začetek,« mu Čadonič Špeličeva ni ostala dolžna.

Vmešal pa se je tudi predsednik NSi Matej Tonin, ki meni, da ne gre za Janševo slabo voljo, ampak za »zlonamerno zavajanje«. »Janez že od decembra 2022 ve, da je bil edini pogoj za naše podpise za preiskovalko vrnitev poslancev SDS v KNJF in KNOVS. Še danes, dve leti kasneje, se niso vrnili. Zato je jasno, da je Nova Slovenija edina stranka, ki v polnosti opravlja svoje opozicijsko delo. Z ustanovitvijo nove opozicijske poslanske skupine bodo svoje mesto v KNOVS in KNJF dobili tudi poslanci PS NP. Mesta v KNOVS in KNJF jim bo odstopila NSi. Če se obe strani želita dogovoriti, je dogovor hiter in lahek,« je zapisal Tonin in dodal, da »v Janševem primeru pa ni bilo nikoli iskrene želje za dogovor, ker mu je ustrezalo, da konflikt tli«.

Svojemu šefu v bran pa je kmalu stopila tudi poslanka SDS Jelka Godec. »Joj, kakšen svetnik. Skupaj s koalicijo ste nam odvzeli članstvo v KNJF in KNOVS in predsedniško mesto. V politiki srečaš marsikoga in prebereš marsikaj, takšno hinavščino, kot je v zgornjem zapisu, pa le s strani Tonina. Je verjetno res hudo, da ste se znašli pod parlamentarnim pragom, ampak za to ni kriva stranka SDS, ampak vi sami s takšnimi manevri in neresnicami, kot ste jih zapisali,« je zapisala na omrežju X.