Ste videli, kako je Janšo razburila predsednica Pirc Musarjeva (VIDEO)

Odločitev ustavnega sodišča, da odpravi zadržanje novele zakona o RTV Slovenija, še vedno zelo odmeva.

Tako je predsednica republike Nataša Pirc Musar sporočila, da je sprejeta odločitev ustavnega sodišča prvi korak k stabilizaciji razmer na RTVS. Ob tem je odločitev ustavnih sodnikov še dodatno komentirala za Dnevnik Televizije Slovenija. Dejala je, da si želi, da se odločitev ustavnega sodišča spoštuje in dodala: »Ta polarizacija ustavnega sodišča ni prinesla nič dobrega, zato se bom sama maksimalno potrudila, da se z novimi imenovanji in z novimi predlogi kaj takšnega ne bo več ponovilo.«

Te besede pa so v zrak dvignile opozicijo

Predsednik SDS Janez Janša je bil kot po navadi oster: »Gre za napoved popolnega enoumja na ustavnem sodišču s strani Nataše Pirc Musar, ki ji stranka Nova Slovenija želi podeliti pristojnost imenovanja sodnikov vseh ostalih sodišč.«

Svoje je dodala tudi vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec: »Predsednica vaša izjava je še ena izmed mnogih izjav, ki popolnoma negirajo “prepričanje”, ki ste ga zagovarjali, da boste predsednica vseh državljanov Republike Slovenije.«

A sledil je odgovor predsednice, ki je zapisala: »Ker se včerajšnja izjava o Ustavnem sodišču v delu javnosti interpretira prikrojeno, ponavljam, kar sem rekla tudi za Televizijo Slovenija: Pomembno je, da je ustavni sodnik nekdo, ki je strokovnjak s področja ustavnega prava, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter je pri svojem dosedanjem delu izkazal največjo možno mero etike in integritete, ne pa nekdo, ki je ustavni sodnik samo zato, ker svetovno nazorsko sodi na en ali drugi pol. To bo moj osnovni in edini cilj.«