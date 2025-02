Ste videli, kako Janša obvlada angleščino: pogovarjal se je z izraelskim novinarjem (VIDEO)

Šef SDS je dal intervju za izraelsko televizijo Channel 14. Janez Janša je govoril predvsem o vprašanjih Bližnjega vzhoda.

Največja grožnja zahodni civilizaciji je radikalni islam. Ne verjamem več v rešitev dveh držav ali palestinsko državo. Če bom izvoljen, bom veleposlaništvo preselil v Jeruzalem.

Na vprašanje, ali bi Slovenija priznala Jeruzalem kot prestolnico Izraela, je Janša odgovoril pritrdilno, a »potrebujemo vlado s trdno večino, da bi to storili«.

In čeprav je bil šef največje opozicijske stranke dolgo časa zagovornik dveh držav, ko je govor o Izraelu in Palestini, je zdaj drugačnega mnenja. »Ne verjamem več v rešitev dveh držav. Po 7. oktobru sem obiskal Izrael. Govoril sem z Izraelci, ki so prej verjeli v rešitev dveh držav, po tem napadu pa nič več. Tam lahko nastopi mir, toda Hamas mora izginiti. Tisti, ki tega ne bodo sprejeli, morajo biti preseljeni nekam drugam. A v Sloveniji niso dobrodošli,« je bil jasen Janša.

Janez Janša in izraelski novinar. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Janša je komentiral tudi odločitev slovenske vlade, ki je lani poleti priznala Palestino. Takrat je dejal: »Ukvarjajte se s problemi Slovenije, za kar ste prisegli, ne pa s priznanjem Palestine.« Tudi tokrat je bil jasen in poudaril, da mu je žal, da se je to zgodilo.