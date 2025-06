Ste videli, kako ga Janšev poslanec »hvali«? »Bravo Robi. Cela Evropa, kaj Evropa. Cel svet ti ploska«

Dars je ob začetku poletne sezone opozoril na pričakovane zastoje na avtocestah in voznike poziva k strpnosti. Dela in zapore so v poletnem času prilagodili povečanim prometnim tokovom.

Robert Golob. FOTO: Jože Suhadolnik

Med najbolj kritičnimi avtocestnimi odseki je odsek Slovenske Konjice-Dramlje, kjer dela potekajo od lanske jeseni. V četrtek, 26. junija, bodo dela prešla v naslednjo fazo. Na omenjenem odseku bodo za predvidoma 90 dni zaprli smerno vozišče proti Ljubljani. V tej smeri bo zaprt tudi uvoz na avtocesto na priključku Slovenske Konjice. Promet bo v času zapore urejen dvosmerno po sosednjem smernem vozišču avtoceste, po enem prometnem pasu v vsako smer. Takšna ureditev bo veljala predvidoma do konca septembra.

»Bravo Robi. Cela Evropa, kaj Evropa. Cel svet ti ploska«

Del na slovenskih cestah pa se je kritično dotaknil Janšev poslanec Zvone Černač. Tako ga je zmotila gradnja avtocestnega priključka Dragomer na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko. Nov avtocestni priključek Dragomer, ki ga domačini čakajo že deseteletja, naj bi za promet odprli sredi julija, celoten projekt pa naj bi bil zaključen do sredine avgusta.

Tako so DARS za Naš časopis pojasnili, da se trenutno zaključujejo ključni gradbeni segmenti, saj se dokončuje nadvoz prek avtoceste, prav tako dela na krakih priključka in križiščih ter povezovalni cesti proti Vnanjim Goricam. Urejajo tudi regionalno cesto Brezovica–Vrhnika, lokalne ceste in poljske poti. Vzporedno poteka še postavitev protihrupnih ograj, varnostnih ograj, ograj za zaščito proti divjadi ob avtocesti ter vertikalne in horizontalne signalizacije vseh novozgrajenih cest, ki so ključni za varno uporabo novega priključka.

Nov avtocestni priključek Dragomer naj bi za promet odprli sredi julija.

Tako pa je glede avtocestnega priključka Dragomer zapisal poslanec: »Najboljši so. Golobisti. En ubogi AC priključek gradijo dlje, kot so njihovi politični predhodniki potrebovali pred dobrega pol stoletja za AC med Vrhniko in Postojno: 32 km so zgradili v 22 mesecih. Bravo Robi. PV. Cela Evropa, kaj Evropa. Cel svet ti ploska.«