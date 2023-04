Ste videli, kaj so vandali naredili v Kamniku? (FOTO)

Ljubitelje športa in zdravega življenjskega sloga je razveselila nova, tri kilometre dolga pot med Kamnikom in Godičem, ki jo je uredila Občina Kamnik. A žal jo je že v noči na prvi april, ne za šalo, ampak zares, doletel vandalizem: neznanci so na novi kolesarski povezavi načrtno uničili in poškodovali le teden dni staro opremo oziroma učne table Kolesarčkove poti.

»Dejanja so vredna obsojanja, zato moramo o tem pisati in tudi jasno povedati, da kot družba ne smemo dopuščati vandalizma, ki je dandanes na žalost v porastu,« so po dogodku sporočili z Občine Kamnik, ki je s projektom celostno uredila to območje. »V preteklem tednu smo uradno odprli kolesarsko povezavo in predali v uporabo učno pot. Ta je do sobote, 1. aprila, ponoči, vključevala 12 urejenih točk, od tega 10 počivališč, na katerih so bile postavljene tudi učne in informativne table. Zaradi vandalizma na omenjenih točkah smo po opravljenem ogledu ugotovili, da so table na šestih lokacijah popolnoma uničene, razdejanje pa so vandali povzročili tudi v Keršmančevem parku blizu središča Kamnika.«

Namen učne poti je, da se obiskovalci seznanijo z zanimivimi vsebinami o naravni, kulturni in drugi dediščini območja.

Z nespametnim, nesramnim in predrznim dejanjem so vandali uporabnike poti prikrajšali za to, da se kaj novega naučijo,« dodajajo na občini, ki bo v najkrajšem možnem času uredila pot, saj je ta namenjena tistim, ki znajo ceniti javno lastnino. Ta ni le predmet, temveč tudi učni pripomoček za najmlajše občanke in občane (šolarje in vrtčevske otroke) ter vse druge obiskovalce poti. Kot tako bi jo lahko vzel tudi tisti, ki si je dovolil informativne table uničevati, in bi čas, ki ga je zapravil za vandalizem, raje namenil temu, da se v življenju česa nauči, velja poudariti.

»Občino Kamnik in zaposlene v upravi, ki smo se kar leto dni trudili, da smo uredili pot, je dejanje pustilo brez besed,« so zapisali v uradu župana. »A ne bomo ostali le pri besedah. S pristojnimi službami bomo naredili vse, da bomo našli tiste, ki so kriminalna dejanja izvedli, in jih bodo pristojni organi ustrezno sankcionirani. Če jim slaba vest in misel na to, da bodo z dejanji oropali druge, ni povzročila pretiranih skrbi, jim bo morda pregon pristojnih organov dal misliti.«