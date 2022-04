Ste videli, kaj so sredi soočenja storili Tanji Fajon? (VIDEO)

Predvolilna kampanja je v polnem teku, te dni pa lahko spremljamo vrsto soočenj kandidatov strank, ki se na vse pretege trudijo, da bi s svojim nastopom prepričali čim več ljudi, da volijo zanje. Tokrat so na N1 mnenja soočili Tanja Fajon (SD), Robert Golob (Gibanje Svoboda), Aleš Hojs (SDS) in Matej Tonin (NSi).

Kot smo že vajeni, je tudi na teh soočenjih beseda tekla o strukturnih reformah, delitvah na levo in desno ter o številnih drugih dilemah, ki pestijo slovenske državljane. Hojs, Tonin in Golob so očitno tako vneto razlagali svoja prepričanja, da so Fajonovo skoraj izrinili z omizja. »Kmalu me boste izrinili z mize, gospodje,« je potarnala, Hojs pa je ob tem nemudoma skočil nazaj v levo in predsednici SD znova naredil prostor za omizjem v studiu. Gostje v studiu so se pripetljaju sicer sproščeno nasmejali.

