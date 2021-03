Ste videli, kaj so naredili stranki, ki jo vodi Janez Janša?

Po Sloveniji je danes zaokrožila vest, da z vpisom URL naslova naci.si ali nazi.si uporabnik pride na spletno stran SDS. Ko vpiše naci.tv, pa pride na spletno stran medija, ki so ga nekateri razglasili za medij največje parlamentarne stranke. Med podatki o nosilcu je naveden kontakt tajnistvo@sds.si.



Na stranki, ki jo vodi Janez Janša, smo preverili, ali so s tem seznanjeni.



»V Slovenski demokratski stranki smo bili danes zjutraj seznanjeni z ustvarjeno domeno nazi.si in s prevezavo omenjene domene na spletno stran SDS,« nam je odgovoril Nejc Črešnik iz SDS. Dodal je, da Slovenska demokratska stranka takšne domene ni registrirala: »Ker Slovenska demokratska stranka takšne domene ni registrirala in ker so bili ob postopku ustvarjanja domene očitno zlorabljeni podatki stranke, bomo podali ovadbo zoper neznanega storilca.«

