Ste videli, kaj si je Janša »sposodil« od Klakočar Zupančičeve? Prepričan, da je pri Golobovih več kriminalcev ne le trije ...

Gibanje Svoboda Mladi je poslancem Svobode v DZ v torek predalo več kot 5000 podpisov pod peticijo Kriminalec naj ne bo politik, s katero pozivajo k uvedbi pogoja nekaznovanosti za opravljanje najvišjih političnih funkcij.

Potrdilo o nekaznovanosti morajo ob zaposlitvi predložiti številni javni uslužbenci, za politike pa to ni obvezno, so izpostavili.

»Ko nekdo zlorabi funkcijo, prejema podkupnino ali goljufa na volitvah - naj mu zakon ne daje še druge možnosti, da upravlja z državo. V vseh drugih poklicih to velja. Tudi v politiki mora. Ni razloga, da bi bile najvišje funkcije izjema - nasprotno, tam so standardi lahko samo višji,« je povedal podpredsednik Gibanja Svoboda Mladi Blaž Juren. V podmladku so prepričani, da to je obramba demokracije.

Golobove obtožil, da je pri njih ogromno kriminalcev

Predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič, ki je podmladek Svobode sprejela, ta pobuda veseli. Ob tem je napovedala, da bo v prihodnjih dneh vložena tudi novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, v kateri se bodo lotili prečiščenja določb o nezdružljivosti funkcij in o lobiranju.

O novih obrazih Janez Janša meni, da politična dinamika leto pred volitvami, ki jo zaznamujejo povezovanje na obeh polih in ugibanja o aktivaciji Vladimirja Prebiliča, ni presenetljiva. Kot je dejal, je znano, kakšni so bili doslej izkupički. »Velikokrat iz tega kaj veliko ni bilo,« je izpostavil in pristavil, da pa je »upanje dovoljeno vsakomur«. Janša je glede tako imenovanih novih obrazov v politiki spomnil tudi na besede nekdanjega predsednika DeSUS in večkratnega ministra Karla Erjavca, da je »nov obraz, nova napaka«. Sam sicer meni, da temu ni nujno tako, saj je normalno, da se v politiki pojavljajo novi obrazi. Večja težava pa je po Janševem mnenju pomanjkanje izkušenj.

Seveda omenjena predaja podpisov ni šla mimo vodje opozicije. Tako je šef SDS Janez Janša poobjavil objavo Urške Klakočar Zupančič ob predaji podpisov in v svojem stilu pokomentiral: »V Gibanju Svoboda zagotovo niso samo tile trije, ampak jih je precej več,«.

Kako komentirate Janševo opazko?