Ste videli, kaj se je zgodilo pri zaključni špici na soočenjih?

Del javnosti je ta teden šokirala vest, da bo do nastopa na soočenju parlamentarnih strank upravičena tudi predsednica Naše dežele Aleksandra Pivec. Po četrtkovem soočenju, kjer je prvič nastopila tudi Pivčeva, se je oglasila RTV novinarka Eugenija Carl in razkrila podrobnost iz zaključne špice, ki je verjetno marsikdo sploh ni opazil.

»Vas zanima, zakaj v končni špici današnjega soočenja ni podpisa urednice? Ker se je uprla in se ni hotela podpisati pod nezakonito početje generalnega direktorja, ki je samovoljno, mimo pravne službe RTV, odločil, da je stranka Pivčeve parlamentarna stranka. In tako smo v studiu gledali stranko Desus in njeno naslednico (prosto po GD) Našo deželo,« je zapisala Carlova.

Podpisana samo Rebernikova

V zaključni špici je bila sicer podpisana odgovorna urednica informativnega programa Jadranka Rebernik, a po besedah Carlove bi moral tam biti tudi podpis urednice konkretne oddaje. Pristojne na RTV smo prosili za komentar ter jih povprašali, kdo bi moral biti podpisan kot urednik/urednica omenjene oddaje. Odgovore bomo objavili, ko jih prejememo.

Protestirala tudi Alenka Bratušek

Na četrtkovih soočenjih je zaradi prisotnosti Pivčeve protestirala tudi Alenka Bratušek, ki se je spraševala, kaj se dogaja na nacionalki, odločitev pristojnih pa označila za nedopustno. »Tisti, ki so ugrabili RTV, si dovolijo samovoljno odločati o tem, kdo je in kdo ni parlamentarna stranka, Predsednik programskega sveta RTV (Peter) Gregorčič si dovoli govoriti o tem, komu je mesto v državnem zboru in komu ne, to je absolutno nedopustno.«