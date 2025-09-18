  • Delo d.o.o.
Ste videli, kaj se je zgodilo na Tarči? Levica navaja razloge za odsotnost ...

Odpovedali sodelovanje.
FOTO: RTV Slovenija
FOTO: RTV Slovenija
S. U.
 18. 9. 2025 | 21:45
 18. 9. 2025 | 21:59
V stranki Levica so sporočili, da so odpovedali sodelovanje v oddaji Tarča na RTV Slovenija. Kot so zapisali, je bila prvotno napovedana vsebinska razprava o dolgotrajni oskrbi tik pred oddajo potisnjena na stran in nadomeščena z drugimi temami ter gosti, med katerimi so izpostavili podjetnika Joca Pečečnika, davčnega svetovalca Ivana Simiča in predsednika Gospodarske zbornice Slovenije Blaža Cvara. Odstotni so bili tudi predstavniki SD in Gibanja Svoboda.

Kritika izbire gostov

V Levici namreč menijo, da omenjeni gostje niso strokovnjaki za področje socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe. »Od kdaj so predstavniki kapitala strokovnjaki za dolgotrajno oskrbo?« so zapisali in dodali, da se ob tržno usmerjenem pristopu k oskrbi že zdaj kažejo posledice: oskrbnine v domovih starejših pogosto presegajo višino pokojnin in obremenjujejo celotne družine.

Levica ob tem poudarja, da se zavzema za sistem dolgotrajne oskrbe, ki bo dostopen vsem in krit iz javnih sredstev. »V takšnih okoliščinah ministrova udeležba ne bi predstavljala priložnosti za vsebinsko razpravo o pravicah in storitvah dolgotrajne oskrbe za ljudi, ampak zgolj še eno priložnost za neoliberalne mantre in iskanje večnega krivca v Levici,« so utemeljili svojo odločitev.

Reforma dolgotrajne oskrbe ostaja eno ključnih nerešenih vprašanj slovenske socialne politike. Sistem, ki naj bi ga država vpeljala že pred leti, se zaradi finančnih in organizacijskih zapletov nenehno odmika. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac (Levica) je večkrat poudaril, da je cilj uvesti javno dostopen sistem, ki bo razbremenil starejše in njihove družine.

 

 

