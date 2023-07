Ste videli, kaj se je namnožilo v morju? Nič čudnega, da vas pika in srbi (FOTO)

V poletni vročini ni nič boljšega od skoka v morje, a v slovenskem morju, ki ima v teh dneh skoraj 26 stopinj Celzija, so se namnožili drobni planktonski polžki krezeis.

»V morju lahko te dni opazite rahlo rožnato obarvane oblake drobnih migajočih iglic, kajti ponovno so se namnožili drobni planktonski polžki krezeis (Creseis acicula). Če vas bo torej med plavanjem rahlo pikalo in srbelo, so za to krive njihove okoli 1 cm dolge lupinice v obliki iglice,« so zapisali na facebook strani Akvarija Piran.

Dodali so še fotografijo planktonskega polžka, kako je videti pod mikroskopom.

Polžke zaradi oblike imenujejo tudi morski metuljčki. Na spletni strani Nacionalnega inštituta za biologijo so zapisali, da gre za toploljubne organizme, ki jih prinesejo tokovi iz južnejših delov Jadranskega morja. Za kopalce niso nevarni, lahko pa zaradi oblike lupinice včasih začutijo njihovo pikanje, lahko se tudi zapičijo v kopalke.

Dodajajo še, da so v Kvarnerju množice morskih metuljčkov spremljale številne modre ribe in da nekateri ribiči menijo, da napovedujejo dobro ribolovno sezono.