Ste videli, kaj nas čaka ta teden? Zjutraj bo le 11 stopinj

Po vročinskem valu so pred nami dnevi, ko se bo pošteno ohladilo. Kakšen teden nas čaka, je nakazala že nedelja, ko so plohe in nevihte zajele državo. V prihodnjih dneh bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami in plohami. Vremenoslovci napovedujejo, da bo popoldne na vzhodu dež ponehal in delno se bo razjasnilo, drugod pa bo še naprej spremenljivo s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.In kakšne bodo današnje temperature? Na severozahodu bo okoli 17, drugod pa od 21 do 25, na Primorskem tudi do 27 stopinj Celzija.Plohe in nevihte se bodo nadaljevale v noč, proti jutri pa lahko ponekod pričakujemo meglo ali nizko oblačnost. Jutranje temperature bodo še nižje kot danes in se bodo gibale od 11 do 16 stopinj. V torek bo delno jasno, popoldne pa lahko v notranjosti države pričakujemo krajevne plohe in nevihte. Temperature se bodo gibale od 23 do 28 stopinj, v alpskih dolinah pa okoli 20.Podobna napoved je tudi za sredo in četrtek, ko naj bi zvečer padavine oslabele.