Ste videli, kaj nas čaka? Prižgali rumeno opozorilo za vso Slovenijo

Prihajajoči vikend bo precej hladen. Za jutro so vremenoslovci Agencije RS za okolje izdali rumeni alarm, ker so napovedane tako nizke temperature. Alarm velja za vso Slovenijo. Delno jasno bo z z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od –13 do –6, ob morju okoli –3, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem do 10 °C.

Rumeni alarm zaradi nizkih temperatur v soboto. FOTO: Zaslonski posnetek, Arso

»Nizke temperature lahko vplivajo na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije,« opozarjajo.

V nedeljo bo sprva zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva se bo v zahodni polovici Slovenije zjasnilo. V ponedeljek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti precej nizke oblačnosti, so zapisali v vremenski napovedi za prihodnje dni.

Januar pa nadpovprečno topel

Medtem ko v zadnjih dneh mraz precej pritiska, je bilo prejšnji mesec povsem drugače. Januar je bil namreč nadpovprečno topel in nadpovprečno obdarjen s padavinami.