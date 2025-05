Ste videli, kaj je objavil Janša? Omenil nenasitne golobe in ... (VIDEO)

Poročali smo že, da se je obseg bruto domačega proizvoda (BDP) Slovenije v prvem letošnjem četrtletju na letni ravni zmanjšal za 0,7 odstotka. Negativno je na BDP po navedbah državnega statističnega urada vplival saldo menjave s tujino. Po desezoniranih podatkih, ki se uporabljajo za primerjave v EU, je bil padec 0,8-odstoten in s tem največji v območju evra.

Svojo razlago padca obsega BDP je dodal tudi ekonomist in nekdanji minister za gospodarstvo Matej Lahovnik, ki je opozoril, da je javna poraba rekordna, javne storitve slabše, julija pa dobimo še dodatno 2% obdavčitev plač in 1% pokojnin.

Prejšnji teden objavljeni podatek o padcu obsega bruto domačega proizvoda je vodstvo Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) presenetilo, a kot je dejal glavni izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček, ni nepričakovan. Gre za posledico dveh let napačnih odločitev, zaradi katerih Slovenija izgublja konkurenčnost, je dodal. Gorenšček je danes spomnil, da smo v zadnjih dveh letih sprejeli vsaj deset zakonov in predpisov, ki so poslabševali slovensko poslovno okolje. Med njimi je omenil novelo zakona o dohodnini, pa ukrepe na področju zdravstva, prispevek za dolgotrajno oskrbo in zakon o čezmejnem opravljanju storitev, s katerim se je iz Slovenije dejansko izgnalo določena podjetja.

»Vse spremembe zakonodaje v zadnjih dveh letih so šle v smer, da Slovenija izgublja svojo konkurenčnost, posledica tega pa je padec BDP,« je dejal.

Janša o davkih: »Komaj so sadeži pomladi začeli dobro zoreti, že so tu nenasitni golobi …«

Komentar aktualnih gospodarskih razmer je dodal še šef SDS, ki je na omrežju X objavil posnetek goloba, ki se je spravil na prve majske češnje. Ob tem je Janez Janša dodal komentar: »Komaj so sadeži pomladi začeli dobro zoreti, že so tu nenasitni golobi … #davki«.

Evropska komisija je napoved gospodarske rasti Slovenije za letos znižala z 2,5 na 2,0 odstotka, za leto 2026 pa z 2,6 na 2,4 odstotka. Napoved inflacije je za letos znižala na 2,1 odstotka, za prihodnje leto pa na 1,9 odstotka. Zasebna potrošnja se bo v letih 2025 in 2026 še naprej povečevala, kar bo predvsem posledica naraščanja zaposlenosti in rasti plač, pričakuje komisija. Potem ko se je slovenski bruto domači proizvod (BDP) lani okrepil za 1,6 odstotka, se bo po napovedih Bruslja letos kljub gospodarski negotovosti po svetu še bolj povečal, in sicer za 2,0 odstotka.

Golob medtem poudarja: Javni dolg bistveno nižji v primerjavi s prejšnjo vlado

Je pa predsednik vlade Robert Golob ob začetku redna majske seje v državnem zboru poudaril, da so stabilne javne finance ena od zavez vlade: »Med drugim smo se zavezali, da bomo skrbeli za njihovo vzdržnost in da bomo znižali javni dolg. Pri tem pa ustvarjali pogoje za rast gospodarstva. Vse to smo uresničili. Ne le, da je javni dolg bistveno upadel in da je bistveno nižji v primerjavi s prejšnjo vlado. Še več - celo vse kreditne agencije, ki ocenjujejo stanje naših javnih financ, to stanje ocenjujejo izjemno pozitivno.«