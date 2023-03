Ste videli, kaj je na koncu oddaje storila poslanka SDS? (VIDEO)

V tokratni Tarči je beseda tekla o korupciji v slovenskem zdravstvu. Nazadnje je v medijih odmeval predvsem primer priznanega nevrokirurga Romana Bošnjaka, ki naj bi za samoplačniško operacijo makedonske deklice v UKC Ljubljana zahteval dodatni honorar.

V oddaji so med drugim razkrili tesno povezavo družine kirurga Bošnjaka s podjetjem, ki je skoraj ves svoj prihodek ustvarilo prav v poslu z oddelkom za nevrokirurgijo ljubljanskega kliničnega centra, ki ga je do pred dnevi vodil Bošnjak, zato je direktor UKC Ljubljana Marko Jug napovedal, da ga po videnem v oddaji verjetno čaka odpoved.

Poleg direktorja UKC in ministra Danijela Bešiča Loredana je v oddaji sodelovala tudi poslanka SDS Jelka Godec. Ta je ob koncu oddaje dvojici podarila končna poročila preiskovalnih komisij državnega zbora o korupciji v zdravstvu in jima zaželela vso srečo pri implementaciji analize. Čeprav je bila komunikacija v oddaji med ministrom in poslanko na trenutke precej napeta, ji je Bešič Loredan na koncu podal roko in se ji nasmehnil.