Ste videli, kaj je Golob počel, medtem ko so volivci prepričljivo podprli Janšo (VIDEO)

Po nedeljskem referendumu o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti bodo okrajne volilne komisije danes ugotavljale izid glasovanja po pošti iz Slovenije. Te glasovnice sicer izida glasovanja ne morejo spremeniti, saj so volivci zakon v nedeljo prepričljivo zavrnili. Že v nedeljo so v SDS, ki je bila predlagateljica referenduma, ocenili, da je rezultat zmaga razuma in odločen »ne« obstoječi oblasti, slišati je bilo tudi pozive k prevzemu politične odgovornosti in odstopu ministrice za kulturo Aste Vrečko. Medtem so v vladnih vrstah ocenjevali, da je šlo pri referendumu za preštevanje desne sredine ter da desnica s svojimi lažmi in manipulacijami ni prepričala večine volivcev.

Vidno je užival ob harmoniki

Kot je znano so v vladnem Gibanju Svoboda pozvali k bojkotu referenduma in tega se je seveda držal tudi predsednik vlade Robert Golob. Tako je referendumski konec tedna raje preživel ob glasbi na Bledu. Blejska jezerska promenada je namreč ta konec tedna zaživela ob melodijah narodnozabavne glasbe. Dogajanje je potekalo pod imenom Vikend harmonik, vrhunec dogajanja pa je bila nedeljska deveta edicija dogodka Harmonike ob Blejskem jezeru z okoli 400 harmonikami.

Tam je bil tudi predsednik vlade, ki je ob zvokih harmonike in domačih napevih vidno užival ...