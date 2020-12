Ste videli, kaj je čez noč zraslo na Kongresnem trgu (FOTO)

Sredi Kongresnega trga je v sredo zasijala še ena božična smreka. Zgradili so jo iz odrskih konstrukcij in luči kot opozorilo na prireditveni sektor, ki je v letu, ki se končuje, skoraj popolnoma zastal. Društvo Midelamodogodke, ki je poskrbelo za postavitev božičnega drevesa, je ob tem zapisalo, da je postavitev kot osvetlitev težav vseh zaposlenih v tem sektorju in hkrati luč upanja za prihajajoče leto.»Potem ko je v začetku marca prireditveni sektor prvi zaprl svoja vrata, po poletju (skoraj) brez festivalov, po letu okrnjenih koncertov in odpovedanih turnej, bo namesto prireditvenega odra na Kongresnem trgu letos stala smreka. Ta bo zgrajena izključno iz odrskih materialov, postavili pa jo bodo domači odrski delavci. Vsi vpeti v prireditve sicer skrbijo predvsem za nasmeške in veselje ljudi, a jim je bilo to letos onemogočeno, zato upajo, da s posebno smreko pričarajo tudi nekaj prazničnega vzdušja,« so zapisali.Opozarjajo, da je bilo v letu 2020 odpovedano na tisoče dogodkov, s tem pa so se ugasnili prihodki številnim delavcem, ki so se tako znašli na robu preživetja. V okviru akcije za odrske delavce prodajajo tudi majice, puloverje in vrečke. V prvem tednu jim je uspelo zbrati 2000 evrov.