Ste videli burno soočenje Pirc Musarjeve in Krajinkove? (VIDEO)

Tekma za mesto predsednika oziroma predsednice države se je v teh dneh aktivno začela. Javno so doslej kandidaturo najavile tri ženske – pravnica Nataša Pirc Musar, psihoanalitičarka in filozofinja Nina Krajnik, ki bosta zbirali podpise volivcev, ter podpredsednica vladajoče stranke Gibanje Svoboda Marta Kos. Prvi dve sta mnenja soočili v studiu N1, medtem ko je bila Kosova zaradi potovanja v tujino odsotna.

Pirc Musar je Krajnik očitala, da se njena politika, ki jo zagovarja, ne sklada s tem, kar piše po Twitterju. Označila jo je namreč, da je kandidatka levih privatizerjev: »Ne vem, od kod ta oznaka, da sem jaz stara leva privatizerka,« je protestirala Pirc Musarjeva in dodala, da iz nje veje nekaj demagogije in malce sovražnosti do drugače mislečih. Priznala je, da jo je ta oznaka užalila.

Krajnikova pa ji je odgovorila, da sama v tem ne vidi ničesar žaljivega, saj izraz levi privatizerji, ki sem ki naj bi ga sama uvedla v zadnjem mesecu, po njenem mnenju označuje tiste ljudi, ki so na ta način strukturno del sistema in so od njega tudi imeli korist, tako medijsko in ekonomsko.

Bi moral imeti predsednik večje pristojnosti?

V soočenju je bilo govora tudi o pristojnostih predsednika republike, ki ima bolj ali manj v Sloveniji le protokolarno vlogo. Pirc Musar meni, da bi moral imeti predsednik večje pristojnosti, kot je recimo imenovanje sodnikov, saj bi se s tem ta tema umaknila iz odločanja državnega zbora. Nina Krajnik pa meni, da bi bilo smiselno obdržati Pahorjev »element povezovalnosti«, a ob zrm poudarja rekla, da bi bilo predsednikovo mešanje v razne podsisteme izjemno avtoritarno dejanje«.