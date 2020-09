Lepa Julija dosegla svetovno slavo: tako poročajo o njej v tujini

Glavna akterka primera 'odrezana roka' Julija Adlešič je dosegla svetovno slavo. O njej so v zadnjih dneh poročali mediji z vsega sveta. Poleg vseh balkanskih medijev so o njej pisali ameriški TMZ, britanski The Sun, Sky News in tudi BBC. Njena slika in zgodba sta se znašli tudi v portugalski, francoski, belgijski in poljski kroniki. Glas o njej