Ste vi na fotografiji? Išče vas policija

Policija preiskuje okoliščine dogodkov 5. novembra 2020 na Trgu republike v Ljubljani in njeni bližnji okolici. »Za pomoč pri ugotavljanju dejanskega stanja in drugih okoliščin dogodkov naprošamo moškega na fotografiji, da svoje podatke posreduje policiji s klicem na telefonsko številko 041 367 463 oziroma po elektronski pošti na naslov,« sporoča PU Ljubljana.Moškega na fotografiji so 5. novembra okoli 18. ure na Cankarjevi ulici v Ljubljani posnele varnostne kamere in bi lahko policiji nudil koristne podatke, ki so pomembni pri preiskavi kaznivih dejanj in odkrivanju storilcev.V Ljubljani so 5. novembra potekali protesti, ki so se sprevrgli v nasilje. Več o tem v članku V Ljubljani nasilni spopadi, v policiste metali granitne kocke (FOTO in VIDEO) , o napadu na policista pa smo pisali v članku Izgredi v Ljubljani, sindikat objavil fotografijo domnevnega napadalca (VIDEO + FOTO) . Policija je proti protestnikom uporabila tudi vodni top.