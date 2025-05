Ste vedeli, koliko ljudi umre na naših cestah? Številke vas bodo presenetile

V EU je bilo leta 2023 v povprečju v cestnem prometu 46 smrtnih žrtev na milijon prebivalcev, v Sloveniji pa 39, kažejo podatki Eurostata. Kot poudarjajo na AVP, preliminarni rezultati za leto 2024 kažejo na dodatno izboljšanje. Leta 2024 je bilo v Sloveniji 32 smrtnih žrtev na milijon prebivalcev, država pa je zasedla 8. mesto v EU.

Slovenija se je tako lani premaknila za pet mest višje po lestvici od svoje uvrstitve leta 2023 in se povsem približala najbolj razvitim državam na področju varnosti cestnega prometa. »Lani je tako na naših cesta umrlo kar 18 odstotkov manj ljudi kot leto prej, hkrati pa najmanj, odkar vodimo statistiko,« so za STA zapisali na Agenciji za varnost prometa (AVP).

Ocenjujejo, da je spodbuden rezultat najnovejše statistike splet načrtnega, učinkovitega in dolgoročnega dela na področju preventive in varnosti v cestnem prometu, ki ga AVP izvaja že vrsto let, hkrati pa tudi dela številnih drugih na tem področju.

Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ai

Kot poudarjajo, zagotovo ne gre zapostaviti še opaznega napredka na področju tehnologije sodobnih varnostnih in asistenčnih sistemov v vozilih, boljše pasivne varnosti v vozilih, izboljšav na področju cestne infrastrukture, vključno z obveščanjem in usmerjanjem, pomembnih korakov na področju digitalizacije in informatike ter izboljšanega nadzora.

Manj mrtvih, a še vedno preveč

»Agencija bo tudi v prihodnje vso svojo energijo in delovanje usmerila v doseganje ciljev, opredeljenih v resoluciji o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa 2023-2030, ki stremi k doseganju Vizije nič smrtnih žrtev do leta 2050 z vmesnim ciljem 30 smrtnih žrtev in 400 hudo poškodovanih na cestah do leta 2030,« so se zavezali.

Leta 2023 je v prometnih nesrečah v EU umrlo 20.380 ljudi, kar je 1,3 odstotka manj kot leta 2022, ko je bilo 20.652 smrtnih žrtev. Leta 2020 se je število smrtnih žrtev močno zmanjšalo na 18.830 smrtnih žrtev, kar je bilo mogoče pripisati epidemiji covida-19, ki je vplivala na zmanjšanje potniškega prometa. Čeprav se je število smrtnih žrtev v letih 2021 in 2022 povečalo, se ni vrnilo na raven pred pandemijo, kažejo podatki Eurostata.

V EU je bilo leta 2023 v povprečju 46 smrtnih žrtev v cestnem prometu na milijon prebivalcev. Najnižje stopnje smrtnih žrtev v cestnem prometu so zabeležili na Švedskem, in sicer 22 smrtnih žrtev na milijon prebivalcev, Danskem (27) in Malti (30). Nasprotno so najvišji stopnji zabeležili v Bolgariji in Romuniji (obe državi z 81 smrtnimi žrtvami prometnih nesreč na milijon prebivalcev), sledila pa jima je Latvija (75).