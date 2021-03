Ste vedeli, koliko časa naj bi predsednik vlade preživel na twitterju?

Razkritje SDS poslanke Alenke Jeraj, da uporablja lažni profil, je sprožilo veliko ugibanj v javnosti in namigovanj o tem, da politične stranke za diskreditacijo uporabljajo lažne in dvomljive profile na twitterju. Med tistimi, ki so bili v zadnjem času med bolj diskreditiranimi, so bili Rihard Knafelj, Ivan Gale, Ana Roš, in še mnogi drugi.



V Tarči so razkrili, koliko časa naj bi v predsednik vlade Janez Janša preživel na twitterju. V zadnjem tednu februarja je delil kar 728 čivkov in 36 zapisov. V petek, 26. februarja, je domnevno na twitterju preživel 4 ure in 20 minut. V Tarči ugotavljajo, da na twitterju obstajajo lažni profili, ki uporabljajo generirane in ukradene fotografije. Lažni profil pa menda služijo za to, da jih uporabijo za produciranje vsebin, ki jih sami poslanci javno ne upajo izreči. Voditeljica ministru: Lahko menjava funkciji

Na očitke o tem, da se s tem ukvarjajo predvsem v stranki SDS, je notranji minister Aleš Hojs dejal, da se mu zdi bizarno, da se nacionalna televizija ukvarja s sedmimi poobjavami predsednika vlade ali državnega sekretarja. »Ukvarjate se s tem, zakaj SDS uporablja twitter. Težko odgovarjam za druge, sam sem uporabnik twitterja 10 let in nikoli nisem uporabljal lažnega profila. Ne razumem, da se ljudje skrivajo za lažnimi profili. Zanimivo je, da mora desni pol uporabljati družbena omrežja, da ljudje pridejo do informacij.« Voditeljici Eriki Žnidaršič je še očital, da desna stran potrebuje družabna omrežja, saj na nacionalni televiziji ne izvejo tistih informacij, ki štejejo. Ona mu ni ostala dolžna: »Glede izbora tem to prepustite nam, če ne pa lahko zamenjava funkciji.« Hojs je dejal, da ne pozna nikogar, ki bi delal v kleti na Trstenjakovi, in da je poslanka Jerajeva priznala, da uporablja dva profila in tega ni nikoli skrivala.



Predstavnik SAB Jernej Pavlič je zatrjeval, da v SAB ne uporabljajo lažnih profilov, čeprav so ga v oddaji soočili z dvema primeroma. Je pa dejal, da je res, da se nekateri njihovi podporniki ne želijo javno izpostaviti z imenom ali fotografijo. Sebastijan Jeretič pa meni, da se mu zdi škoda časa, da se sploh ukvarjajo s tem.



»Sprenevedanje stranke SDS, SAB in gospoda Jeretiča presega vse. To je modus operandi. Vemo, da je to model, ki je prišel iz Amerike. To ni brez zveze in ni škoda časa, predvsem glede tega, kako to vpliva na posameznike, ki jih diskreditirajo. S tem se izvaja pritisk na ljudi, da so naslednjič tiho in da se ne oglašajo več. To je klasičen manever desnih strank tudi drugod. Ni sporno, da ljudje uporabijo lažne profile, sporno je, da so žaljivi. Signifikantno je, da desnica najbolj goreče zagovarja svobodo govora, pozablja pa na druge svoboščine,« je dejala Nataša Pirc Musar. Politiki imajo težjo nalogo kot vplivneži

Antropolog Dan Podjed pravi, da imajo politiki težjo vlogo kot vplivneži, ker se morajo razkrivati in potem še skrivati, da gre za shizofrene in lucidne posameznike. To ga spominja na čase, ko so v gledališčih uporabljali ploskače, zdaj pa si sami ustvarjajo ploskače. Pirc Musarjeva je dejala, da je to 'farma trolov', ki žalijo brez posledic in da takšne farme sodijo med neetične. Jeretič je mnenja, da take farme ne obstajajo, da je pa dejstvo, da so eni bolj, drugi pa manj kulturni.



Pirčeva je še dejala, da jo preseneča Jeretičeva naivnost, on pa je krivdo, da imajo nekateri vpliv in moč, zvalil na medije, ki twitterju dajajejo takšno moč. Podjed je še izpostavil, da se do naslednjih volitev stanje ne bo umirilo, da je na družabnih omrežjih že državljanska vojna in da bi morali razkriti, katere profile politične stranke upravljajo.



Hojs meni, da so se na SDS spravili zato, ker so pri uporabi spletnih omrežij najuspešnejši. »Noben politik, ki resno dela, se ne bo odrekel družbenim omrežjem. Naloga nas politikov je, da na twitterju komuniciramo spodobno, nežaljivo in da dajemo zgled vsem 'trolom' in tistim, ki twitter uporabljajo celo za sovražni govor.«

