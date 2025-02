Ste vedeli, kaj počne nekdanja obrambna ministrica? Presenetilo vas bo

Univerza za tretje življenjsko obdobje Kras nadaljuje program Iz preteklosti v sedanjost za prihodnost pod vodstvom domače mentorice dr. Ljubice Jelušič, nekdanje obrambne ministrice.

Prvo srečanje so namenili iskanju vode v kraškem podzemlju. Najprej so si ogledali kratek dokumentarni film, ki ga je po scenariju dr. Jelušičeve in prizadevnega jamarja Ludvika Husuja posnel študent fakultete za računalništvo in informatiko Marko Pleterski.

Foto: Olga Knez

Izvedeli smo, da so Kraševci živeli z veliko vode pod površjem in manj vode na površju, gradili so štirne in zbiralnike. Po dolgoletnih raziskavah jamarjev in pristojnih ustanov so na pobudo poznejšega sežanskega častnega občana Viktorja Sakside odkrili čisto in tekočo vodo v Klaričih pri Brestovici pri Komnu.

Tudi s pomočjo vojakov JLA in nekaterih podjetij ter samoprispevkom so zgradili brestoviški vodovod. Tako imajo Kraševci že štiri desetletja pitno vodo brez redukcije.

Pri gradnji vodovoda so sodelovali tudi nekateri člani tretje kraške univerze, kot sta Stanislav Kristan in Dušan Saksida, ter zaupali svoje spomine na ta infrastrukturni projekt.