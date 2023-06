Ste vedeli? Izdelovanje salam je tudi umetnost (FOTO)

»Vesel sem, ker nam je uspelo v Straži združiti tri lepe dogodke: praznovanje in podelitev nagrad Zveze društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije (VINIS), praznovanje jubileja 30 let Društva vinogradnikov Straža in finale slovenskih salamarjev Zveze društev salamarjev Slovenije. Tako v vinogradu in hlevu je potrebnega veliko dela, da pripraviš grozdje oziroma meso in potem narediš te imenitne izdelke. V kleti in izdelovanju salam pa je treba še nekaj umetnosti. To tradicijo moramo ohraniti. Ne smemo se pustiti politiki,« je zbrane nagovoril Alojz Slavko Toplišek.

Letošnja kvaliteta je zelo visoka. To se vidi po ocenah, ki so jih prejele.

V Straži je bilo konec tedna tako zelo prijetno. Pa ne samo zaradi elitne bere, šampionskih vin in salam, svoje je dodalo tudi vreme, zanimiv in pester program domačinov, ki so pripravili štiri ure bogatega programa.

»Vesel sem, ker smo združili moči z VINIS. Prvič imamo na takem finalu salamijad publiko. To je tudi publika, ki ljubi vino in salame. Za nameček pa nam je kot zvezi uspela promocija salam med vinarji in vinogradniki iz Primorske in Goriške, kjer kmečkih salam ne poznajo,« je besedam Topliška pritegnil tudi Mirjan Kulovec, ki predseduje slovenskim salamarjem. »Letošnja kakovost je zelo visoka. To se vidi po ocenah, ki so jih prejele. Gremo naprej in stremimo še k boljši kakovosti,« pa je Kulovec namenil nekaj besed letošnji suhomesni beri.

Čestitke ambasadorja

Uvodoma smo v Straži slišali Zdravljico, ki jo je ob spremljavi mame Katje zapela Zala Lipičnik, potem pa so na svoj račun najprej prišli domači vinogradniki. Društvo vinogradnikov (DV) Straža namreč letos slavi 30 let. »Smo malo društvo, a precej aktivni. Na zadnjem ocenjevanju na tednu cvička smo imeli dva prvaka sorte – cviček (vinogradnik Jože Murgelj) in dolenjsko belo (Matjaž Avsenik). Danes ima društvo več kot 80 članov, lasten laboratorij in svoje društvene prostore. Smo verjetno edino društvo, kjer imamo praktično vse vinske sorte. Sicer pa so naši vinogradi v štirih goricah: Straška gora, Stara gora, Nova gora in Ljuben,« nam pove 69-letni Srečko Kovačec, ki že 16 let predseduje društvu. Letos končuje svoj predsedniški mandat, ob tem pa pohvali vse člane društva.

64 primerkov je ocenila šestčlanska komisija.

Za dolgoletno članstvo in delo v organih društva pa so priznanja prejeli Stane Kolenc, Marija Prišelj, Miklavž Prišelj, Štefan Bukovec, Jožef Pršina, Jože Šiler, Ivan Slapničar, Brane Derganc, Valerija Šetina, Jože Bartolj in prej omenjeni predsednik Srečko Kovačec, posebne zahvale pa je bila deležna občina Straža. »Še naprej vam želim obilo dobrega dela. Predvsem pa ne pozabimo cvička, našega posebneža, ki nam daje moč, energijo. Naše hribčke in hribe je spremenil v lepo kulturno dolenjsko krajino. Živela Dolenjska, živelo DV Straža,« je domačinom čestital novi ambasador cvička Franci Smrekar iz Stare Bučke.

Že 15 let v samem vrhu

Po podelitvi domačinom so na svoj račun prišli vseslovenski vinogradniki in vinarji. Najvišjo oceno (98,33) je na tokratnem vseslovenskem ocenjevanju prejel sauvignon (letnik 2018), ki ga je donegoval 63-letni Marjan Kobale iz Društva vinogradnikov, vinarjev Slovenske Konjice. Domuje v Žičah, okoli 10.000 litrov pridela na leto, vinogradnik je že 20 let let, prej je bil poklicni ključavničar. »Seveda sem ponosen. Vesel sem. Do zdaj sem bil v skupni konkurenci že dvakrat drugi, letos pa mi je uspelo. Tudi končna ocena je zelo visoka. Ne vem, ali bom še kdaj dobil tako visoko,« je povedal.

Župan Straže Dušan Krštinc je podprl dogodek na Dolenjskem.

Veselja ni manjkalo.

Poleg Marjanovega vina so v Straži nagradili še nekaj šampionov: v kategoriji nearomatična suha mirna vina je zmagal chardonnay (2021) iz kleti Vina Breznik iz Cerkvenjaka. Družina Amon – Kokot (DV Virštajn) je bila najboljša v kategoriji nearomatična polsuha mirna vina (chardonnay 2022). Chardonnay (2022) Franca Namurša iz DV Šmarje pri Jelšah je postal prvak med nearomatičnilnimi posladkimi suhimi mirnimi vini. V Virštajnu domuje Martin Jurak, ki je pridelal in donegoval sauvignon (2022), ki je postal prvak v razredu aromatična polsuha mirna vina. Vinogradništvo Krošl je z vinom traminec 2022 prvak med aromatičnimi posladkimi mirnimi vini. Med rdečimi mirnimi vini sta najboljša dva: refošk (2021) s posestva Sartori v slovenski Istri, natančneje v kraju Marezige, ter modra frankinja Jureta Grubarja iz DV Kostanjevica na Krki. Med peninami je bila najboljša bela penina tista iz Hiše vin in penin Sagmeister, za konec pa omenimo še dva prvaka: bizeljčan (Klet Nujec, DV Bizeljsko) in cviček (Tone Tomažič, DV Malkovec).

Rum v zmagovalni

Piko na i prazniku v Straži so postavili salamarji. Kar 64 primerkov je ocenila šestčlanska komisija, podelila je 28 zlatih, 20 srebrnih in 16 bronastih medalj, trije pa so prejeli veliko zlato medaljo. Z oceno 53,4 točkami je zmagovalec postal Franc Luzar z Dolenjega Gradišča pri Šentjerneju, na drugo mesto se je z 52,7 točkami uvrstil prvakov sokrajan Marjan Ponikvar, tretje mesto je z 52,5 točkami dosegel Marko Grivec iz Brezja pri Trebelnem.

»V finalu sem prvič zmagal, sem bil pa večkrat že tu. Bil sem tudi med prvih deset. Je pa treba za zmago tudi malce sreče. Vseh teh najboljših 20 je kar blizu temu naslovu. Odločajo malenkosti. Salama je živa stvar. Recept ostaja isti, a precej zadev vpliva na vse skupaj. Tudi vreme ni nepomembno, kakšna je vlaga. Moja zmagovita salama je bila pretežno iz svinjskega mesa, tja do 10 odstotkov je govedine. V salamo dodam osnovne začimbe, poper, sol, česen in malce ruma. Res je, rum, prav ste slišali. Pa orešček ne sme manjkati. Rum da svoj okus,« je povedal 56-letni Franc Luzar, ki je kot vzdrževalec zaposlen v novomeški Adria Mobil.

Najboljši vinarji na letošnjem ocenjevanju

Med divjačinskimi salamami se je najboljše odrezal Andrej Košmrlj.

»Izdelovanje salam je zame veliko veselje. Izdelujemo jih s prijatelji, s katerimi se potem ob zimskih večerih družimo, izmenjujemo izkušnje. Potem poskusiš in vidiš, kaj si naredil narobe,« nam je še povedal prvak, ki na leto naredi do 80 salam, vse meso pa pridela doma na kmetiji. Nad salamami se je navdušil v domačem kraju, ko so začeli s prijatelji, potem pa se kalili med sabo, iz leta v leto pa dodelovali recepturo. Do letošnje šampionske. V Straži so razglasili tudi prvaka med divjačinskimi salamami – ocenjevanje je izvedlo Društva lovske kulinarike Gadova Peč, najboljše se je odrezala Lovska družina Gorjanci, nagrado je prevzel lovec Andrej Košmrlj. »Kaj Slovenci potrebujemo? Kos domačega kruha, dobro salamo in kozarec vina. Vsem salamarjem in vinogradnikom iskrene čestitke. Vsem vinogradnikom uspešno letino, da bi vinogradi dobro obrodili, kleti pa bile polne. In seveda, da bi zalogo prodali. Saj veste, kako pravimo: najboljše vino je prodano vino,« pa je v svojem nagovoru dejal Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Zbrani so mu pritrdili.

Najboljši salamarji