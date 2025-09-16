Ste vedeli, da obstajajo tudi kandirane oljke

Inštitut za oljkarstvo Znanstvenoraziskovalnega središča Koper je v začetku meseca v koprski palači Tiepolo–Gravisi organiziral že deveti Festival namiznih oljk.

Dogodek se je čez leta uveljavil kot edinstven v slovenskem prostoru, saj povezuje senzorično stroko, kulinariko, lokalno skupnost in mednarodne goste. Poteka neprekinjeno že od leta 2016 in tudi letos je ponudil bogat strokovni ter okuževalni program.

Na Festivalu namiznih oljk se srečujejo okus, znanje in tradicija.

Prve torkle bodo delo začele konec meseca.

Že začeli stiskanje oljk

Za uvod sta priznani italijanski strokovnjak in predsednik italijanskega združenja okuševalcev oljčnega olja Roberto De Andreis ter dr. Milena Bučar Miklavčič iz ZRS Koper vodila senzorično degustacijo slovenskih in italijanskih namiznih oljk, nato pa je italijanski gost predaval o pridelavi, kakovosti in zaznavanju okusa namiznih oljk. V nadaljevanju festivala so izvedli tradicionalno ocenjevanje kakovosti namiznih oljk. V presojo je bilo vključenih kar 37 vzorcev, kar potrjuje vse večji interes za rast kakovosti slovenskih namiznih oljk.

Posebno priznanje je prejel Kristjan Božič za dimljene oljke Štorta in kandirane oljke Santa Caterina. Najvišja priznanja 9. Festivala namiznih oljk pa so pripadla: vicešampionoma Ekološki kmetiji Zudich in Domačiji Milok ter šampionu festivala, ki je postala Ekološka družinska kmetija Olea d'Istria za ekološko maroško sorto oljk pišolen v ekstra deviškem oljčnem olju.

Dogodek je bil tudi priložnost za izmenjavo pričakovanj o prihajajoči oljkarski sezoni. Prvi oljkarji so namreč že začeli stiskanje oljk, prve torkle pa bodo delo začele konec septembra.