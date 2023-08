Ste vedeli, da je na območju Slovenije deloval vulkan? Vulkanija vas popelje v ta čas

Doživljajski park Vulkanija pri Gradu na Goričkem, ki obiskovalce popelje v čas, ko je na današnjem območju Slovenije deloval edini vulkan, bo v soboto praznoval deseto obletnico. V tem času je pozdravil že več kot 255.000 obiskovalcev, ob čemer ves čas dopolnjujejo ponudbo. Po tako začrtani poti, ki se je izkazala za uspešno, bo hodil še naprej; trenutno razvijajo vulkansko pravljično doživljajsko pot, v kateri bi povezali okoliške kamnolome, grad Grad in razgledni stolp. »Čakamo na kak primeren razpis. Je pa deset let stara tudi vsa tehnologija, zato je čas, da jo posodobimo,« pravi direktorica Zavoda za upravljanje kulturne dediščine Grad Danijela Krpič.

V parku nam 3D-film pove zgodbo nastanka vesolja in življenja v njem. »Obiskovalci nato potujejo po lavini cevi in otipajo čisto prave diode ali se ob njih fotografirajo. Spustijo se v globino, v magmatsko ognjišče, od koder bruhajo vulkani. Rešiti se morajo iz središča Zemlje, pri tem pa jim pomaga maskota Vulkanije, krtek Oli,« Krpičeva strne izkušnjo obiska. Pred petimi leti so v zgodbo vključili razstavo mineralov v geološkem muzeju, lani pa pridobili virtualna očala, zato so prilagodili film o supervulkanih. Dodali so tudi razstavi o predelavi kož iz usnja in o delu v kamnolomih nekoč.

Po ogledu notranjosti vulkana se lahko odpravimo še na panoramsko vožnjo s turističnim vlakcem. Vožnja traja 45 minut, v kamnolomu obiskovalci iščejo kristale, na računalniških tablicah pa si lahko ogledajo dva različna filma. Največ povpraševanja je prav za kombinacijo ogleda doživljajskega parka in panoramske vožnje s postankom v kamnolomu.