Ste vedeli, da ima državni zbor svoj pevski zbor? Razkrivamo, kdo v njem prepeva

Državni zbor ima svoj pevski zbor. V njem prepeva kar 29 članic in članov, ki so zaposleni v državnem zboru in državnem svetu. Kot so zapisali na spletni strani, jih združuje veselje do ustvarjanja in ohranjanja slovenske kulturne dediščine. Prepevajo pod vodstvom dirigentke Ane Marie Beguš, pevski zbor pa si je nadel ime Kvorum.

Na spletni strani so še zapisali, da je bil zbor ustanovljen februarja 2018 in da se na vajah sestajajo enkrat tedensko. Zbor je nazadnje javno nastopil februarja 2020, in sicer v državnem zboru na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku. Njihov repertoar vključuje tako klasične slovenske zborovske pesmi kot tudi za zbor prirejene slovenske popevke. Na nastopih posega tudi po notnih partiturah v tujih jezikih.