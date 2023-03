Ste upravičeni do covidnega dodatka? Imamo novice za vas

Le še danes velja ukrep zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic covida-19 na področju zdravstva, ki omogoča izplačilo dodatkov za neposredno delo z obolelimi za covidom-19. Prav tako do danes velja ukrep istega zakona, po katerem nadomestilo zaradi izolacije ob okužbi s koronavirusom krije državni proračun.

V javnem zdravstvu in socialnem varstvu se bo upravičencem le še danes izplačeval dodatek za neposredno delo z bolniki oz. uporabniki, obolelimi za covidom-19. Dodatek, ki ga je uvedel izhodni covidni zakon, lahko znaša največ 900 evrov bruto na mesec in je vezan na čas neposrednega dela s covidnimi bolniki.

Dodatek, ki ga je uvedel izhodni covidni zakon, lahko znaša največ 900 evrov bruto na mesec in je vezan na čas neposrednega dela s covidnimi bolniki

Tudi sredstva za nadomestila plače za čas zadržanosti z dela zaradi izolacije po potrjeni okužbi s koronavirusom se bodo povrnila iz državnega proračuna, ne iz blagajne Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, le še do vključno današnjega dne.

Ukinjanje aplikacije

Poslanci DZ so zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic covida-19 na področju zdravstva sprejeli 28. oktobra lani.

Poleg omenjenih ukrepov zakon med drugim ureja denarne odškodnine za zaplete po cepljenju proti covidu-19 in zaradi zdravljenja covida-19, uvaja pravno podlago za ambulante za bolnike brez izbranega družinskega zdravnika ter omogoča plačevanje vseh opravljenih zdravstvenih storitev in nagrajevanje zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih po enakih kriterijih kot pri zasebnikih.

Ob tem bo z današnjim dnem v Sloveniji prenehala delovati aplikacija #OstaniZdrav, so sporočili z ministrstev za javno upravo in za zdravje. Kot razlog so navedli trenutno epidemiološko sliko v Evropi in ukinjanje uporabe aplikacije v državah članicah EU.

Ob tem bo prenehal delovati tudi servis, ki podpira pridobivanje t. i. TAN-kod ob pozitivnem rezultatu testa na okužbo s koronavirusom.