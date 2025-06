Grims ponorel, ko je videl, kaj je za tujce naredila naša vlada: »Spokajte!«

Na otvoritvi informacijskega središča Infotujci na Tržaški ulici, so sodelujoči izpostavili pomen dostopa do informacij za lažjo integracijo državljanov tretjih držav. V središču bodo svetovalci tujcem odgovarjali na vprašanja povezana z urejanjem prebivališča ter jim pomagali pri izpolnjevanju vlog in preverjanju navedb delodajalcev.

Informacijsko središče je financirano iz evropskih sredstev, ki so zagotovljena do leta 2027. V prihodnosti bodo informacijske točke vzpostavili tudi po drugih mestih, če se bo za to izkazala potreba, je dejala Štrukelj. Do jeseni pa bodo prenovili tudi spletno stran Infotujci, je dodala. Točka bo odprta trikrat tedensko. V ponedeljek in petek med 9. in 12. uro, v sredo pa še med 14. in 17. uro.

Kot je dejala direktorica vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj, bo informacijsko središče namenjeno predvsem delavcem in študentom iz tretjih držav, pa tudi tistim, ki si v Sloveniji ustvarjajo družino. »Državljanom tretjega sveta izpolnjevanje vlog in birokratski postopki zaradi jezikovnih preprek predstavljajo precej velik izziv,« je navedla razloge za vzpostavitev središča.

Uslužbenci bodo s pomočjo tolmačev tujcem pomagali urejati dovoljenja za prebivanje in vozniška dovoljenja ter jim pomagali skleniti zakonske zveze. Nudili jim bodo tudi informacije o pravicah in dostopu do zdravstvenih storitev, vpisom otrok v vrtce in šole ter jih usmerjali na brezplačne tečaje slovenščine, je še navedla.

V primeru, da bodo obiskovalci središča potrebovali odgovore na konkretnejša vprašanja, pa jih bodo svetovalci usmerili na kontaktne točke ministrstev ter upravne enote. Namen točke je tako tudi, da z informiranjem o ustrezno izpolnjenih vlogah razbremeni druge institucije, je dodala direktorica.

V primeru, da se bodo vprašanja tujih delavcev nanašala na zaposlovanje, jih bodo usmerili na informacijsko točko zavoda za zaposlovanje, ki jo je ta vzpostavil lani. Kot je dejala, pa bodo sodelovali tudi z Delavsko svetovalnico in drugimi nevladnimi organizacijami.

Središče je tako v primarno namenjeno državljanom tujih držav, manj pa prosilcem za azil. »Prosilci imajo podporo v azilnih domovih, tisti, ki imajo status begunca, pa imajo dodeljenega svetovalca za integracijo,« je dejala.

Je pa odprtje informacijskega središča Infotujci razburilo evropskega poslanca Branka Grimsa. Ta je na omrežju X zapisal: »Brezplačnih storitev NI! So samo storitve, plačane z denarjem davkoplačevalcev! Torej napišite pravilno: Vzeli bomo slovenskim državljanom - davkoplačevalcem; in vse to dali tujcem. Za tujce vse, za Slovence nič. Spokajte!«