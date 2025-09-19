Ste tudi vi siti vsakodnevnih zastojev? Razkrinkali voznike, ki pljuvajo v lastno skledo (FOTO)

Vsako jutro ista slika: kolone, zaviranje in živčnost na primorski avtocesti proti Ljubljani. Zavod Reševalni pas je na družbenih omrežjih razkril enega od razlogov za zastoje, ki ga marsikdo spregleda – a ga občutimo vsi.

Kot so zapisali, na odseku med Vrhniko in Brezovico, nekateri vozniki v jutranji konici zapustijo avtocesto na novem izvozu Dragomer ter preko krožišča zapeljejo preko uvoza nazaj na avtocesto. Kaj to pomeni? Že tako gost promet se na tem mestu dodatno upočasni, ker morajo ostali vozniki zavirati ob vključevanju teh »obvoznikov«. Posledica: še daljša kolona in t. i. fantomski zastoj.

Rešitev? Preprosta – sodelovanje

Na omenjenem zavodu zato poudarjajo, da bi vozniki z upoštevanjem svetlobnih prometnih znakov in omejitev hitrosti zastoje lahko precej omilili. »Že s samim upoštevanjem svetlobnih prometnih znakov z omejitvijo hitrosti bi zastoje lahko precej omilili, tako pa sami sebi pljuvajmo v skledo in bentimo ob vsakodnevnih zastojih,« so še zapisali v objavi na facebooku.

Tudi na tem delu vsako jutro nastajajo zastoji. FOTO: N. B.

Dobra novica? Reševalni pas je na tem odseku večinoma vzpostavljen zgledno – a to je tudi vse.