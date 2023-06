Ste slišali, lastnik česa je po novem Joc Pečečnik?

Skupina Elektronček, ki je v lasti Joca Pečečnika, je danes uspešno zaključila prevzem družbe Primorski skladi. Novi lastnik želi, da družba postane ena od vodilnih družb za upravljanje investicijskih skladov v regiji in širše v srednji in vzhodni Evropi, so sporočili iz družbe Elektroncek Group.

Cilj je, da bo družba, ki kot ena prvih družb za upravljanje v Sloveniji deluje skoraj 30 let, vlagateljem ponudila nove, sodobne produkte.

Napovedali so, da bodo družbo povezali s kredibilnimi mednarodnimi finančnimi institucijami in podjetji, in izrazili željo, da bodo nove možnosti vlagateljem na voljo še letos.

V vodstvu Primorskih skladov so po navedbah Elektrončka izrazili zadovoljstvo, da novi lastnik podpira dejavnost upravljanja investicijskih skladov ter da si želi nadgraditi obstoječo ponudbo in posodobiti poslovanje. Verjamejo, da bodo z novim lastnikom poslovno pot uspešno nadaljevali.

Družba Elektroncek Group je prevzem Primorskih skladov Agenciji za varstvo konkurence prijavila septembra lani, ta je nato oktobra izdala odločbo, da transakcija ni podrejena določbam zakona o preprečevanju omejevanja konkurence.