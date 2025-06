Ste slišali, koliko prebivalcev Slovenije je že uporabilo katero od prepovedanih drog?

V Sloveniji je 22,4 odstotka prebivalcev, starih od 15 do 64 let, že kdaj v življenju uporabilo katero od prepovedanih drog, kažejo rezultati raziskave Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) iz leta 2023.

NIJZ je v letu 2023 izvedel tretjo nacionalno raziskavo o uporabi tobaka, alkohola in drugih drog med prebivalci Slovenije. Po podatkih raziskave je konopljo že kdaj v življenju uporabilo 22 odstotkov prebivalcev Slovenije. MDMA je že kdaj uporabilo 3,3 odstotka prebivalcev Slovenije, kokain 3,1 odstotka in amfetamin 2,7 odstotka.

Da je že kdaj v življenju uporabilo več drog ob eni priložnosti, je v raziskavi poročalo 8,8 odstotka prebivalcev Slovenije v starosti od 15 do 64 let. Med njimi je najvišji odstotek poročal o kombinaciji uporabe alkohola in konoplje, in sicer 77,1 odstotka, sledi kombinacija uporabe alkohola in dveh stimulativnih drog (8,1 odstotka).

Neustrezno je psihoaktivna zdravila na recept uporabilo 1,8 odstotka prebivalcev Slovenije, ki so poročali tudi o kombiniranju uporabe z drugimi snovmi. Med njimi jih je 9,9 odstotka hkrati uporabilo psihoaktivna zdravila in alkohol.

V raziskavi je sodelovalo 7512 prebivalcev v starosti od 15 do 74 let, za namene primerljivosti raziskave z raziskavama iz leta 2012 in 2018 pa so na NIJZ v povzetku podali podatke za splošno populacijo, staro od 15 do 64 let.

Raziskava Fakultete za farmacijo

Fakulteta za farmacijo je od marca do junija 2024 izvajala raziskavo o uporabi novih psihoaktivnih snovi, v kateri je sodelovalo 649 študentov slovenskih univerz. Kar zadeva uporabo novih psihoaktivnih snovi, je 6,3 odstotka študentov poročalo, da so jih kdaj v življenju že uporabljali.

Da so že kdaj v življenju uporabili katerega od sintetičnih kanabinoidov je poročalo 7,4 odstotka anketiranih, najpogosteje uporabljeni sintetični kanabinoidi so bili HCC, HCCacetat, H4-CBD (20,8 odstotka).

V letu 2023 je Inštitut Jožefa Stefana v občinah Ljubljana, Maribor, Koper, Novo mesto, Velenje, Kranj in Domžale-Kamnik izvedel raziskavo o vsebnosti kokaina, MDMA, amfetamina, metamfetamina, ketamina in konoplje v odpadnih vodah. Analiza vzorcev je pokazala, da je bila uporaba kokaina, MDMA, metamfetamina in ketamina najvišja v Ljubljani, medtem ko je Velenje imelo najvišjo uporabo za amfetamin in Koper najvišjo uporabo za konopljo.

Podatki za zadnjih pet let pa kažejo relativno stabilno uporabo za večino drog, z izjemo kokaina, katerega uporaba je narasla v Mariboru, Domžalah-Kamniku, Velenju in Novem mestu.