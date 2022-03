Ste slišali, koliko novih okužb so potrdili v sredo?

V sredo so v Sloveniji v 1586 PCR-testih in 11.699 hitrih antigenskih testih potrdili 1823 okužb z novim koronavirusom. Po oceni NIJZ je v državi trenutno 30.524 primerov aktivnih okužb, kar je 2679 manj kot dan prej. V sredo so pristojni potrdili 13 okužb z novim koronavirusom manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1640, kar je 67 manj kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev še naprej upada in je 1447 (127 manj kot dan prej).

Z enim odmerkom cepiva proti covidu 19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.263.839 ljudi, polno cepljenih pa je 1.218.356 oseb.