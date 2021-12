Ste slišali, koliko ljudi naj bi se v Sloveniji dvakrat okužilo s koronavirusom?

Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz) je do 28. novembra zaznal približno 3600 oseb, za katere sumijo, da so se s koronavirusom okužile dvakrat. Mednje so uvrščene osebe, ki so bile v razmaku 90 dni ali več dvakrat pozitivne na PCR-testiranju, pojasnjujejo iz Nijz. Ob tem opozarjajo, da podatkov o zaščiti po preboleli okužbi z različico delta še ni na voljo.

Omenjene osebe Nijz vodi kot sum na reinfekcijo, kar pa ne pomeni, da so se osebe s koronavirusom dejansko okužile dvakrat. Pri nekaterih gre za dolgo izločanje oziroma prisotnost koronavirusa, ker ga zaradi slabe imunosti ne morejo obvladati. Med razlogi za slabo imunost na NIJZ navajajo zdravljenje s kemoterapijo, zdravljenje z biološkimi zdravili, stanja po presaditvi kostnega mozga ali čvrstih organov in vrojene ali pridobljene motnje imunosti.

»Delež oseb, ki jih vodimo kot sum na reinfekcijo je v celoti izjemno majhen, saj predstavlja manj kot en odstotek vseh pozitivnih,« so poudarili na Nijz. Po njihovih navedbah bi bilo na podlagi teh številk povsem napačno sklepati, kakšno zaščito nudi prebolela okužba. »Upoštevati je treba, da se ne ve, v kolikšni meri tiste, ki so že imeli potrjen koronavirus, ob pojavu respiratorne simptomatike ponovno testirajo v primerjavi s tistimi, pri katerih koronavirus ni bil potrjen s PCR-testom,« so dodali na Nijz.

V obsežnih epidemioloških študijah so pred pojavom različice delta skušali izračunati zaščito, ki jo prva dokazana okužba s koronavirusom nudi pred ponovnimi okužbami. Razpon zaščite je bil v celotni populaciji od 80- do 90-odstoten. Po podatkih ene od danskih študij pa je zaščita pri starejši populaciji manjša od 50 odstotkov. »Študij, ki bi vključevale delto, še niso objavljene, bodo pa verjetno kmalu,« so napovedali na Nijz.