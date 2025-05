Ste slišali, kam jo bo konec tedna mahnila Pirc Musarjeva? Obiskala bo znanega misijonarja, odprla urbani čebelnjak ...

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo v soboto začela afriško turnejo, med katero bo do prihodnjega četrtka obiskala Kenijo, Madagaskar in Etiopijo. Na dvostranskih srečanjih jo bodo sprejeli predsedniki omenjenih držav, med turnejo pa si bo prizadevala za krepitev slovenskega povezovanja in sodelovanja z afriškimi državami.

S Kenijo bo podpisan memorandum o političnem sodelovanju

Pirc Musarjeva bo turnejo pričela z državniškim obiskom Kenije, ki bo potekal od sobote do ponedeljka. V ospredju bo krepitev dvostranskega sodelovanja, zlasti na področjih trajnostnega razvoja, gospodarskega sodelovanja in skrbi za vodne vire. Sestala se bo s kenijskim predsednikom Williamom Rutom, ob tem bo podpisan memorandum o političnem sodelovanju med državama.

Predsednica bo obiskala sedež ZN v Nairobiju (UNON), kjer se bo sestala z generalno direktorico Zainabo Hawa Bangura, predstavniki Programa ZN za okolje (UNEP) in Programa ZN za naselja (UN-Habitat). Bo tudi govorka na slovesnosti ob državnem prazniku začetka notranje samouprave Kenije Madaraka Day v kraju Homa Bay.

Na Univerzi v Nairobiju pa bo Pirc Musar odprla mednarodno konferenco z naslovom »Slovenija in Kenija: Opolnomočenje skupnosti, varovanje ekosistemov, spodbujanje miru«. Na njej bo predstavljen projekt varovanja kenijskih vodnih virov s pomočjo slovenskega satelita in slovenskih strokovnjakov, so sporočili iz urada predsednice republike.

Na Madagaskarju v ospredju obisk skupnosti Akamasoa, ki jo vodi misijonar Pedro Opeka

Po Keniji bo predsednica odpotovala na Madagaskar, kjer si bo do srede prizadevala za krepitev političnega dialoga in razvojno-humanitarnega sodelovanja. S predsednikom Andryjem Nirinom Rajoelinom bo govorila o razmerah na Madagaskarju, pomenu boja proti revščini in krepitvi mednarodnega sodelovanja.

Glavni namen obiska sicer predstavlja obisk skupnosti Akamasoa, ki jo vodi misijonar Pedro Opeka.

Pedro Opeka med pisanjem pridige FOTO: Osebni Arhiv

Predsednica se bo srečala s člani skupnosti, Opeko in drugimi slovenskimi misijonarji ter odprla novo osnovno šolo, ki je bila zgrajena s finančno podporo Slovenije. Ob tem bo simbolno v uporabo predala tudi humanitarno pomoč, ki so jo na pot pospremili marca v Kopru.

V Adis Abebi bo odprla urbani čebelnjak

Afriško turnejo bo zaključila v Etiopiji, kjer se bo sestala z etiopskim kolegom Tayem Atskem Selassiem, premierjem Abiyem Ahmedom ter vodstvom Afriške unije. Obiskala bo Don Boscov center za otroke, v Adis Abebi pa bo odprla urbani čebelnjak kot simbol slovensko-etiopskega sodelovanja pri ohranjanju biodiverzitete in podpiranju lokalnih iniciativ.