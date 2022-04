Ste slišali, kakšne načrte ima Robert Golob za Marto Kos?

V studiu N1 so želeli soočiti Roberta Goloba in predsednika SDS Janeza Janšo, a Janša je soočenje zavrnil. Stol v studiu ob voditelju je ostal prazen, zato so opravili pogovor s predsednikom Gibanja Svoboda. Ta je dobil priložnost, da je predstavil svoj program in med drugim tudi razkril nekaj kadrovskih skrivnosti. Na vprašanje, kdo so kandidati Gibanja Svoboda, ni želel odgovoriti, je pa potrdil, da bi bila zelo dobra kandidatka za visok politični položaj v Sloveniji tudi novopečena podpredsednica stranke Marta Kos.

Na vprašanje novinarja, ali je njihova kandidatka za zunanjo ministrico je Golob dejal, da bi bila primerna tudi za kakšen višji položaj. »Če se bo odločila za kandidaturo za zunanjo ministrivo, pa jo bom potrdil,« je dejal. Ali to pomeni, da bo kandidatka Gibanja Svobode na jesenskih predsedniških volitvah? »Ta odločitev je primarno njena. Meni je všeč in to me navdaja z velikim zaupanjem, da se je odločila, da v to igro vstopi še pred volitvami, ko jo stranka najbolj potrebuje.« Pohvalil je njeno pripravljenost, da je odkrito stopila v politično kapanjo in priskočila na pomoč na terenu.