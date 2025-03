Ste slišali, kakšna vojaška okrepitev se Sloveniji obeta?

Ministrstvo za obrambo (Mors) je danes oddalo javno naročilo brez predhodne objave za nakup 12 oborožitvenih postaj Mangart 25. Izbral je slovensko podjetje Valhalla Turrets, s katerim bodo sklenili okvirni sporazum za obdobje 36 mesecev v okvirni skupni vrednosti 45 milijonov evrov z DDV, je razvidno iz objave na portalu javnih naročil.

Na teh oborožitvenih postajah bo integriran top proizvajalca Rheinmetal z optiko proizvajalca Safran in radarji, ki zaznajo tudi manjše drone, proizvajalca Hensoldt, so na Morsu navedli v sporočilu za javnost. Na daljinsko vodenih oborožitvenih postajah bodo integrirani tudi lanserji protidronskih raket nemškega proizvajalca MBDA, ki so razviti v slovenskem podjetju Valhalla Turrets.

Okvirni sporazum za dobavo 12 postaj in sporazum za naročilo prvih šestih postaj bodo potrdili po pravnomočnosti odločitve.

Vrhunska zaščita

Kot so navedli na Morsu, bo prvih šest daljinsko vodenih oborožitvenih postaj Mangart 25 integriranih ter preizkušenih na sedanjih bojnih vozilih Svarun 8x8 v drugi polovici leta 2026. »Tako bo Slovenska vojska dobila vrhunsko protiletalsko in protidronsko točkovno zaščito. To pomeni zaščito enote zračne obrambe Iris-T, zaščito letališča ali zaščito katerega koli objekta v Sloveniji,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Sliko Mangarta 25 je Mors pokazal na svoji spletni strani.